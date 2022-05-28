Юбка-труба – горячий хит сезона! Рогов посоветовал тем, кто любит показать формы

Стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал модный хит этого сезона – юбку-трубу. Она изготавливается из тянущегося трикотажа и ложится на любые бедра, облегая и подчеркивая формы.

Очень красиво такая юбка смотрится на стройных бедрах, а также приятной округлости без видимых недостатков. А вот если форма имеет бугристость, от такой покупки, пожалуй, стоит отказаться.

Летом юбку-трубу можно носить с маечкой, кроп-топом, а зимой с кардиганом или свитером. Она универсальна на все сезоны!

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