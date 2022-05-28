Экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба в мерцающем топе и юбке «русалки» блеснула фигурой на премии

Певица снова распустила длинные локоны, не боясь сравнения со Светланой Лободой.

Анна Дзюба долгое время была солисткой группы Artik&Asti. Даже Лариса Долина восхищалась ее голосом и работой. Не так давно коллектив отпраздновал 10-летие группы. Но в прошлом году коллектив распался.

Молодая исполнительница начала сольную карьеру, которая стартовала со скандала. Но уже за первый клип на новую песню «Феникс» ее обвинили в плагиате. А недавно Нателла Крапивина посчитала, что звезда копирует образ Светланы Лободы, когда увидела ее на премии «Жара».

И вот Анна снова вышла в свет. Она не могла пропустить одно из важных музыкальных событий года — премию канала RU.TV. Примечательно, что певица на этот раз снова распустила белые локоны.

Она решила щегольнуть в алой атласной юбке в пол и блестящем топе. Наряд «русалки» подчеркнул изгибы ее фигуры и позволил оголить живот. Asti покрасовалась в женственном наряде на красной дорожке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она эталон стиля. Другие осыпали ее комплиментами из-за броского образа.

«Ну что за дива!», «Какой красота», «Просто великолепна», «Ну наша Анна лучшая», «С такой фигуркой на публике можно и в белье появляться», «Изумительный наряд», «А можно увидеть со всех сторон», «Ну русалочка, ну красотка», «Богиня приехала», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, также на премии появились: Максим, Ксения Бородина, Анна Семенович, Лена Катина и другие звезды, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

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