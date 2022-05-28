Дочь Григория Лепса спросили про воссоединение родителей

Григорий Лепс развелся со своей женой Анной, с которой прожил более 20 лет в счастливом браке. Скорее всего, причиной расставания стали многочисленные измены певца. Бывшая супруга этот факт косвенно подтвердила.

В браке у них родилось трое детей — Ева, Николь и Иван. Старшая Ева сейчас выступает в группе Cosmos Girls. На фото она крайняя слева. Девчонки не первый день в шоу-бизнесе, но к вопросам прессы так и не привыкли.

На премии RU.TV девушку спросили про отношения родителей.

«Правда ли, что ваши родители вновь воссоединились после развода?» – поинтересовалась корреспонденты у Евы. «Слишком личные вопросы задавать неприлично», – цитирует слова певицы Telegram-канал «Звездная пыль».

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