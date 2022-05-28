Мария Погребняк в латексных брюках и топе цвета «взбесившейся Барби» щегольнула на премии

Жена знаменитого футболиста выбрала дерзкий образ для премии RU.TV. Она также сообщила, что сняла клип с Ольгой Бузовой.

Мария Погребняк является женой футболиста Павла Погребняка. Они состоят в браке почти 8 лет. Избранница подарила ему троих сыновей. Супруги часто путешествуют и не перестают демонстрировать идиллию.

Однако на светских раутах Мария чаще всего появляется в одиночестве. Она следит за модой и предпочитает удивлять публику образами, как и ее подруга Ольга Бузова. 28 мая звезда отправилась на премию RU.TV.

Погребняк предпочла для такого случая выбрать образ с самого утра. На кровати она раскинула наряды и стала подбирать образ. В итоге вместо вечернего платья блондинка облачилась в латексные брюки с высокой посадкой и атласный топ с разрезами цвета «взбесившейся Барби».

Лук дополнили обувь на шпильке в тон и кожаные митенки. Мария даже макияж сделала в розовых тонах. Она покрасовалась еще дома в наряде, который подчеркнул исхудавшие ножки.

«Сегодня настроение — дерзость», — заявила она.

На премии Погребняк появилась одной из первых. Она с радостью позировала фотографам. А также светская львица пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.pro и поделилась планами на лето.

«Стараемся жить вопреки санкциям. Снимаем клипы, короткометажки. Сняли клип для Оли Бузовой. Летом поеду с детьми в Турцию. Собираемся открыть женский клуб», — поделилась она.

В этом году на премии RU.TV представлено более 15 номинаций, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

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