Данко в пяти словах описал настоящий характер Лолиты Милявской

Певец Данко стал гостем нового выпуска популярного шок НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой, артист рассказал о своем романе с Лолитой Милявской.
«Это такой ядерный реактор, но безвредный», — заявил он.
Познакомились артисты на VIP-вечеринке, там пообщались, а потом поехали кататься по Москве.
Через несколько дней влюбленные созвонились и решили, что им надо быть вместе.
«Мы жили вместе целый год, — уточнил Данко. — Но с моей мамой они не нашли общий язык. Она постоянно находит в моих подругах все то, что я не могу найти».
Ссорились артисты постоянно. Данко утверждает, что в быту Лолита совершенно другая.
«В жизни она очень ранимая. Всего боится вечно, маленькая девочка с комплексами. Также она была безумно ревнивая», — добавил певец.
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