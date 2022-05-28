В американском стиле: Бузова в ультрамодном бомбере и брюках цвета Барби похвасталась лифтолуком

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. Блондинка не так давно продемонстрировала свои самые яркие образы на закрытой выставке. Она не скрывает, что любит выглядеть броско и привлекать к себе внимание.

Также артистка работает над фигурой, так как готовится дать большой концерт в Москве. Почти все время звезда проводит на тренировках.

Накануне Ольга отметилась в монохромном образе. Она облачилась в бомбер оверсайз цвета Барби, который особенно популярен в США среди молодежи. Также телеведущая облачилась в широкие флисовые брюки на резинке.

Она покрасовалась с пучком на голове и без макияжа. Бузова устроила танцы под свой новый хит и похвасталась лифтолуком. Она решила крыть изъяны фигуры под многослойным нарядом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что розовый цвет ей особенно идет. «Вот это круто! Словно из кино», «Такие бомберы мне очень нравятся», «Розовый блондинкам особенно идет», «Ну штаны прям горнолыжные», «Оля, фильтры скоро пропадут, хватит всех обманывать», «Какой образ! Круче любых платьев», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!