«Наше праздничное утро»: Шубская без макияжа предстала с Овечкиным и сыновьями в домашней обстановке

Хоккеист и его жена устроили сюрприз младшему наследнику в честь двухлетия.

Александр Овечкин уже успел проявить себя в карьере и стать одним из лучших хоккеистов. Он обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира. Однако спортсмен мечтает получить олимпийское золото, а также он мечтает о дочке.

Вместе с супругой Анастасией Шубской хоккеист уже около пяти лет. Она подарила ему двоих сыновей: Сергею три года, а вот Ильей только исполнилось два года.

27 мая Овечкин с женой с самого утра устроили младшему наследнику сюрприз. Его ждали шарики и подарки в честь дня рождения. Для него из шариков даже сделали синий трактор.

Хоккеист в пижаме запечатлелся с детьми и возлюбленной. Шубская покрасовалась в шелковой рубашке и шортах. Она была без макияжа и укладки. Пара опубликовала трогательные снимки в соцсети.

«Наше праздничное утро. С днем рождения, наш любимый сыночек! Будь счастлив!» — написала Шубская.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что супруги прекрасные родители. «Какие вы молодцы! Дети — это счастье!», «Старший — папа, младший — мама», «Очень красивая семья», «Настя просто очаровательная», «Сыновья у вас чудесные», «Как классно», — прокомментировали пост подписчики. А вечером пара устроила вечеринку, собрав родных и друзей вместе.

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