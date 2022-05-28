«Не могу мужу уделить времени»: Глюкоза объяснила, почему не носит обручальное кольцо

По словам певицы, ее муж просто не любит публичности.

Певица Глюкоза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему уже несколько лет не носит обручальное кольцо.

«Все вы видите, все замечаете. Сегодня просто не успела надеть колечко. Честное слово вам говорю. У меня очень дорогое обручальное кольцо. Я не могу его выбросить». Глюкоза

Как отметила Глюкоза, если он ходит без колечка, то это еще ни о чем не говорит. «Мой муж не любит публичность. Я даю интервью, а ему не могу уделить времени», — заявила Глюкоза.

Напомним, что Глюкоза замужем с 2006 года за бизнесменом Александром Чистяковым. У них две дочери – Вера и Лида.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.