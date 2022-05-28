Счастливая и без макияжа: беременная Тодоренко в молочном мини-платье покрасовалась в подругами на пляже

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она полюбилась зрителям, когда вела шоу «Орел и решка». Потом Регина покинула проект. Она стала снимать свои передачи, а также не раз оказывалась в шоу «Маска» в качестве члена жюри.

При этом телеведущая совмещает карьеру и материнство. Она состоит в браке с Владом Топаловым и растит сына Михаила. А не так давно звезда рассекретила свою беременность.

На съемках Тодоренко щеголяла в нарядах, которые сначала скрывали ее округлившийся живот. А потом артистка пропала из поля зрения фанатов. Оказалось, что телеведущая на последних сроках беременности улетала отдыхать на Бали.

Она 28 мая поделилась первыми кадрами с отдыха. Регина покрасовалась на пляже в молочном мини-платье. Она подчеркнула свою фигуру. При этом жена Топалова была без макияжа. Ее окружили подруги.

«Уметь порадоваться счастью друга», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Животик уже большой», «Скоро мы увидим вас с бебиком», «Платье очень красивое», «Выглядите роскошно», «Прям сияете от счастья», «Как вам идет загар», «А почему без мужа?», «Регина, как вы округлились», «Далеко уехали от родни», «Рожать на острове собрались», — прокомментировали пост подписчики.

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