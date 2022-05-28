«Умопомрачительно»!»: Олеся Судзиловская рассказала, как целуется Николай Басков

Как отметила актриса, ей подробности рассказывала подруга.

Актриса Олеся Судзиловская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как целуется ее друг певец Николай Басков.

«Мне подружки рассказывали, что Коля умопомрачительно целуется. У меня подруга в Италии у фонтана ночью с ним целовалась. В общем, она была в восторге». Олеся Судзиловская

Также Судзиловская сообщила, что Басков и его друг поп-король Филипп Киркоров хотят сделать ремейк на картину «В джазе только девушки». «Они хотят сыграть тетушек. Они на моем дне рождения жгли и никому не давали сказать ни слова», — заявила Олеся Судзиловская.

Напомним, что Олеся Судзиловская – давняя подруга Николая Баскова. Несколько дней назад ей исполнилось 48 лет.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.