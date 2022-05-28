Итальянские каникулы: Подольская в белоснежной юбке-солнце и «золотых» вьетнамках отметилась в Риме

Певица устроила себе каникулы. Она приехала в Италию, от куда делится новыми снимками.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и не перестает выпускать новые треки. Артистка не скрывает, что ее вдохновляет семья. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым уже почти 12 лет.

У них подрастают сыновья Артемий и Иван. Это весной супруги уже возили их в Турцию на море. А вот на днях звезда снова отправилась в путешествие, отметим свое 40-летие с родными.

Теперь Подольская проводит время в Италии. Она отдыхает без детей и мужа. Артистка посетила Рим, где устроила прогулку по любимым местам. Певица облачилась в футболку и белую юбку-солнце.

Лук дополнили золотые вьетнамки. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Наталья отметилась в Колизее. Она призналась, что не раз была в этой стране, но ей нравится там проводить время.

«Вчера были в Колизее. Не устаю впечатляться, хоть была несколько раз. Мне кажется в такие места нужно только с экскурсоводом. А у меня в Риме есть лучший экскурсовод, которого я только встречала. Сколько в ее голове фактов, дат и историй. А какая Лена чудесная девочка. Мы подружились лет 5 назад благодаря Риму», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие удивились, что в такое непростое время она смогла прилететь в Италию. «Без мамы и сестры?! Как так», «Ого, как вы там оказались?», «Какая вы хорошенькая», «Наташа, вот это вам повезло», «Нет преград совсем», «Выглядите очень женственно», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!