Оксана Федорова назвала своего любимого персонажа из «Спокойной ночи, малыши!»

По словам телеведущей, она всегда за девочек, потому что им сложно.

Телеведущая Оксана Федорова, которая посетила в Ульяновске Международный фестиваль «От всей души» имени Валентины Леонтьевой, ответила на вопрос, какой персонаж из программы «Спокойной ночи, малыши!» ее любимый.

«Я всегда за девочек, потому что им всегда сложно. Наверное, сейчас мне больше импонирует Каркуша. Ее всегда обижают, пытаются показать ей ее место. В разное время нравились разные». Оксана Федорова

По словам Оксаны Федоровой, в детстве ей очень нравился Хрюша, потому что он озорной и непоседа. Как заметила телезвезда, у Хрюши на все есть свое мнение. При этом она заметила, что он «добрый парень, который со всем в итоге соглашается».

Затем, по словам Федоровой, ей стал нравиться Филя. Он степенный, галантный, кавалер, сообщает «Комсомольская правда-Ульяновск».

Напомним, что Оксана Федорова уже 20 лет ведет программу «Спокойной ночи, малыши!». Она полюбилась многим маленьким зрителям в роли ведущей.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.