«Вместо портфеля Жванецкого»: Кушанашвили показал «позорный подарок от Меладзе»

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» разместил видео, на кадрах которого он идет на свой концерт.

«Природа моего феноменального успеха, кроме того, что я привожу себя в порядок каждый раз перед концертом, как тебе такое Егор Крид и Баста. Хватит ржать. Так вот. Я выстраиваю отношения с людьми из социума настолько трепетные, что в Махачкале, где особенно придирчивы к любому слову, я показал себя родоначальником жанра: «Заставим людей верить в лучшее». Отар Кушанашвили

После этого Отар Кушанашвили показал свой портфель и добавил: «Вместо портфеля Жванецкого позорный подарок от Валеры Меладзе», — заявил он.

Напомним, что Отар Кушанашвили регулярно в своих программах и постах в соцсетях поддевает звезд отечественного шоу-бизнеса. Многие уже смирились с этим и не обращают внимания на телеведущего.

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