Дочь Заворотнюк рассказала последние новости о состоянии мамы

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже несколько лет мужественно борется с онкологией. По некоторым данным, актриса перенесла несколько операций, а сейчас находится на домашнем уходе.

Семья артистки почти не комментирует эту тему. Лишь изредка дочь Анастасии Анна радует поклонников хорошими новостями.

«Мама потихонечку… Она на серьезном лечении», — добавив, что болезнь «очень страшная».

Анна также заявила, что мечтает с мамой сняться в одном фильме.

«Я надеюсь, это все же произойдет», — отметила она.

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