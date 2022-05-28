«Бегущие сердца»: Камила Валиева показала свою моложавую маму

Вместе с родительницей фигуристка поучаствовала в благотворительном забеге.

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в «Телеграм» опубликовала снимок со своей моложавой мамой.

На фотографии Камила Валиева позирует вместе со своей родительницей. Можно также увидеть ее номер в благотворительном забеге, в котором она приняла участие.

«Бегущие сердца. Мама и я». Камила Валиева

Напомним, что Камила Валиева стала победительницей Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях. А вот в личном турнире она заняла только четвертое место. Всему виной скандал с ее допинг-пробой, взятой еще в декабре прошлого года.

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