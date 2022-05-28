Сама утонченность: 54-летняя Валерия в струящемся платье пол с баской продефилировала на показе мод

Артистка поддержала дизайнеров из «Министерства школьной моды». Она примерила наряд из лимитированной коллекции.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь публики. Певица выпустила множество хитов. И даже в свои 54 года она продолжает покорять публику. Артистка не скрывает, что много занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть.

Она также экспериментирует с образами. На шоу «Маска» блондинка часто носила парики, а недавно она продемонстрировала элегантные платья на новом проекте.

Примечательно, что Валерия накануне приняла участие в модном показе. Певица решила примерить наряд из лимитированной коллекции учеников «Министерства школьной моды».

На подиуме она продефилировала в струящемся платье в пол персикового цвета с баской. Наряд подчеркнул талию артистки и изящный силуэт. Она покрасовалась перед публикой, восхитив гостей нежным образом.

«Поддержала сегодня ребят из „Министерства школьной моды“. Сегодня состоялся показ лимитированной коллекции, созданной по эскизам ребят. На мне платье, придуманное Вероникой Аверьяновой», — поделилась певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. «Какая красота шикарно прелесть!», «Валерия, очень красивое платье, а цвет», «Какая талантливая молодежь», «Такая молодая и красивая!», «Роскошный наряд», «Просто изумительно выглядите», «Какая у вас фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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