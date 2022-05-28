Словно родные братья: Максим Галкин оказался точной копией Джо Байдена в молодости

Юморист и правда, как две капли воды похож на действующего президента США.

Телеведущий Максим Галкин оказался точной копией нынешнего президента США Джо Байдена. Снимок юмориста и политика в их молодые годы появился в телеграм-канале «Звездная пыль».

«Максим Галкин похож на Байдена в молодости. Не знаем зачем вам эта инфа. Нет, никаких конспирологических теорий, и никаких семейных драм. Но вдруг интересно», — говорят в подписи создатели канала.

Напомним, что Максим Галкин уже три месяца вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле. В родной стране раньше осени он точно не появится.

В июне у Максима Галкина пройдет несколько концертов в Израиле. Кроме того, осенью он даст два концерта в Австралии.

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