«У нас что, нет своих девчонок?»: Шахназаров объяснил, почему Лобода и Лолита стали популярны в России

Публицист считает, что у Лободы и вовсе нет голоса.

Публицист Михаил Шахназаров, который активно комментирует в своих соцсетях действия уехавших из России звезд, на этот раз поднял другой вопрос. В эфире RuTube-шоу Изолента live он задумался над тем, почему в российском шоу-бизнесе так много представителей Украины.

«Почему у нас из Украины столько исполнителей? У нас что, нет своих девчонок? У нас Лобода, Лолита, не понятно, кто. Почему у нас так происходит? Какие-то Дорны… Они петь вообще не умеют, допустим, Лобода», — сказал Шахназаров.

Причину почему, по его мнению, так произошло, журналист также озвучил.

«Появились такие продюсеры, как Роднянский из Одессы и так далее, и начали завозить тех, кто будет портить своим примитивом вкусы русского человека», — добавил Шахназаров.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров заявил, что «понятия «испугавшийся патриот» или «испуганный патриот» – не существует».

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