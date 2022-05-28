«Пусть будут морщины, но не стыдно, что я надутая кукла»: Мельникова ответила недоброжелателям

По словам звезды «Улиц разбитых фонарей», пластические операции она делать не собирается.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова призналась в эфире «Центрального телевидения» на канале НТВ, что ей постоянно пишут недоброжелатели, якобы она постарела и потолстела за последние годы.

Как заметила Мельникова, она дико переживает из-за отеков, которые действительно появились. Есть у нее и проблемы с кожей. Цвет с годами меняется. Однако актриса наотрез отказалась от пластических операций, к которым прибегают некоторые ее коллеги.

«Пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла». Анастасия Мельникова

Напомним, что Анастасия Мельникова уже 28 лет служит в Театре имени Комиссаржевской. В среднем она играет по пять спектаклей в месяц. Также Мельникова трудится депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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