«Спасибо, что поработал с нами»: Дэвис и Смолкин завершили сотрудничество с американцем Донохью

Фигурист из США является бронзовым призером Олимпиады в Пекине.

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в соцсетях поблагодарили американского фигуриста Захари Донохью за совместную работу.

«Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся, скоро снова увидеть тебя!». Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Напомним, что Захари Донохью является серебряным призером Олимпиады в Пекине в командном турнире. Кроме того, он в паре с Мэдисон Хаббелл выиграл бронзу в Китае в соревнованиях среди танцоров на льду.

больше по теме Этери Тутберидзе опубликовала снимок с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США Заслуженный тренер России улетела в Америку.

Добавим, что дочь тренера Этери Тутберидзе и ее партнер пока не могут похвастаться такими впечатляющими результатами. Например, на играх в Китае они заняли скромное 14 место.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.