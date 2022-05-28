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«Спасибо, что поработал с нами»: Дэвис и Смолкин завершили сотрудничество с американцем Донохью

Фигурист из США является бронзовым призером Олимпиады в Пекине.

«Спасибо, что поработал с нами»: Дэвис и Смолкин завершили сотрудничество с американцем Донохью
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: соцсети

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в соцсетях поблагодарили американского фигуриста Захари Донохью за совместную работу.

«Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся, скоро снова увидеть тебя!».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Напомним, что Захари Донохью является серебряным призером Олимпиады в Пекине в командном турнире. Кроме того, он в паре с Мэдисон Хаббелл выиграл бронзу в Китае в соревнованиях среди танцоров на льду.

Добавим, что дочь тренера Этери Тутберидзе и ее партнер пока не могут похвастаться такими впечатляющими результатами. Например, на играх в Китае они заняли скромное 14 место.

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