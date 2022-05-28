«Спасибо, что поработал с нами»: Дэвис и Смолкин завершили сотрудничество с американцем Донохью

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в соцсетях поблагодарили американского фигуриста Захари Донохью за совместную работу.
«Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся, скоро снова увидеть тебя!».
Напомним, что Захари Донохью является серебряным призером Олимпиады в Пекине в командном турнире. Кроме того, он в паре с Мэдисон Хаббелл выиграл бронзу в Китае в соревнованиях среди танцоров на льду.
Добавим, что дочь тренера Этери Тутберидзе и ее партнер пока не могут похвастаться такими впечатляющими результатами. Например, на играх в Китае они заняли скромное 14 место.
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