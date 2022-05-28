Возлюбленный Александры Трусовой призван на срочную службу в спортивную роту ЦСКА

Возлюбленный фигуристки Александры Трусовой олимпийской чемпион Пекина Марк Кондратюк призван военным комиссариатом Самарской области для прохождения срочной службы в спортивную роту ЦСКА.

Заметим, что среди призванных в спортивную роту есть и еще ряд известных личностей. Например, победитель первенства мира по лыжным гонкам Александр Ившин, победитель первенства мира в гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Анисимов и победитель чемпионата мира по биатлону Кирилл Бажин.

Добавим, что в ближайшую неделю Марк Кондратюк и другие новобранцы пройдут «курс молодого бойца». Для них запланировано сорок часов занятий по тактической, огневой и инженерной подготовке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марк Кондратюк и Александра Трусова закрутили роман вскоре после Олимпиады в Пекине. Не так давно в Сети появились их совместные фотографии из отпуска.

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