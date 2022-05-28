«Возвышенная маленькая русская»: Джонни Депп признался в романе с россиянкой

Один из самых обаятельных голливудских актеров – Джонни Депп в свое время очаровывал самых популярных селебрити. Он крутил роман с Кейт Мосс, женился на Ванессе Паради, а после на Эмбер Херд. Последний брак принес ему не мало проблем.

Судебные разбирательства супружеского союза, который длился всего год, подошли к концу. Ранее стало известно, что свое решение суд озвучит 31 мая. Известно, что адвокат Херд представил доказательства того, что актер крутил роман с россиянкой. Это подтверждает и одно из его сообщений.

«Я встретил одну возвышенную маленькую русскую… И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее и в перчатке не трону», — написал Депп своего бывшему агенту Кристиану Карино.

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Имя девушки не разглашается. Однако еще в 2019 году ходили слухи, что Джонни Депп встречался с российской танцовщицей Полиной Глен. Об этом пишет New York Post.

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