«Мы с подружкой сидели за столом»: Барановская рассказала о встрече с Крус в Лондоне

Как отметила телеведущая, она запретила подруге приближаться просто так к известной актрисе.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире своего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» вспомнила, как повстречалась в Лондоне с актрисой и звездой Голливуда Пенелопой Крус.

«Мы с подружкой сидели в Лондоне за столом. За соседний столик пришла Пенелопа Крус со своей большой семьей и мужем Хавьером. Подруга сказала: «Я умираю, хочу к ней подойти». Я сказала, чтобы она не смела. Люди обедают. У них семейный обед». Юлия Барановская

По словам Юлии Барановской, они вместе с подругой вышли из ресторана. «Она купила огромную охапку роз около церкви. Пенелопа была счастлива подарку», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что Пенелопа Крус — испанская актриса и модель. Актерскую карьеру Пенелопа начала в 1991 году на телевидении. Ее кинодебют состоялся через год после выхода на широкие экраны трагикомедии «Ветчина, ветчина», получившей одобрение критиков.

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