«Ношу кутюрные платья»: сбежавшая из России Литвинова рассказала о жизни в Европе

Актриса вышла на связь с фанатами.

В конце февраля Рената Литвинова, как и некоторые другие российские селебрити, уехала из России. Правда, пока одни обживаются в Израиле и Прибалтике, эпатажная блондинка отправилась в Европу. Во Франции у нее есть квартира, которую она приобрела еще в 2015 году.

Накануне Литвинова вышла на связь с фанатами в соцсети, рассказав, как ей живется на чужбине.

«Пока я поживаю так — все равно ношу винтажные кутюрные (драгоценные ) платья. Еще жду, когда мне начнет что-то шить дочь в силу ее будущей профессии», — написала Литвинова.

Напомним, единственная дочь актрисы Ульяна живет в Бельгии. Звездная наследница выбрала Антверпен, где получает образование в престижном университете Антверпена.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.