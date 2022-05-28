«Будьте аккуратны»: Бородина намекнула на настоящую причину развода с Омаровым

Телеведущая ответила на вопросы своих подписчиков и неожиданно проговорилась.

Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях ответила на вопросы своих подписчиков и намекнула, почему на самом деле рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым.

«Ксю, он общается с гражданской женой, мотивируя ребенком», — заявила подписчица, попросив совета у Ксении Бородиной.

«Будьте аккуратны. Я вот никогда в этом общении не видела ничего полезного и оказалась очень права». Ксения Бородина

Напомним, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова есть общая дочь Теона. В июне 2021 года пара объявила о расставании.

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