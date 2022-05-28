«Елена была просто в корсете»: в окружении Елены Ваенги ответили на слухи о ее беременности

Снимок, который вызвал переполох, был просто сделан с неудачного ракурса.

В окружении певицы Елены Ваенги отреагировали на слухи о беременности 45-летней исполнительницы.

Как отметили знакомые звезды, журналистам просто нечем заняться. Елена огорчена, что неуместные статьи о ней появились в Сети. Звезда ребенка вовсе не ждет, сообщает МК.ru.

«Елена была просто в корсете, плюс неудачный ракурс, кто-то неудачно сфотографировал. С кем не бывает? Жаль, что эта фотография наделала столько шума. Снимок уже удален из соцсети, где был опубликован». Друзья Елены Ваенги

Ранее снимок Елены Ваенги в компании звезд КВН Ольги Кортунковой и Екатерины Моргуновой вызвал широкое обсуждение в СМИ. Певица придерживала на фото живот. Поклонники и журналисты посчитали, что Елена Ваенга снова скоро станет мамой.

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