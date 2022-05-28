«Тупой» и еще тупее»: Омаров потроллил вернувшихся айтишников

После развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров стал активнее заниматься блогингом. В своем телеграм-канале он обсуждает актуальные новости и дает и делится собственным мнением. Так, накануне Курбан прокомментировал одну из главных новостей дня – в Россию вернулись 85 процентов уехавших ранее айтишников.

«Тупой» и еще тупее. Берем двух айтишников. Первый – остался в России после начала событий на Украине. Работает на прежнем месте и пьет пиво с друзьями. Второй – уехал из России в Армению (Грузию, Турцию и т.д.). Потратил все сбережения на поездку, бросил работу, сжег половину нервных клеток, заработал семь новых фобий, мыкался по гостиницам и чужим углам, устал от ресторанной пищи, унижался в поиске новой работы… А так да — свободный, умный, принципиальный, стратегически мыслящий гражданин», — написал Омаров.

Напомним, недавно Курбан Омаров разрешил старшему сыну, 14-летнему Омару стать индивидуальным предпринимателем.

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