«Сердце болит из-за вашего разлада»: Лидия Федосеева-Шукшина призвала дочерей помириться

По словам актрисы, Ольга сейчас живет с ней и заботится о матери.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призвала своих дочерей от писателя Василия Шукшина Мария и Ольгу, как можно скорее помириться. Она заметила, что сейчас Ольга живет с ней и заботится о матери.

«Сердце болит из-за вашего разлада, вы же ведь родные сестры и доченьки мои любимые. Мне мечтается, чтобы все обиды, недоразумения и непонимания между вами прошли. Я об этом молюсь каждый день». Лидия Федосеева-Шукшина

По словам Федосеевой-Шукшиной, она мечтает, чтобы Мария вспоминала ее добрым словом. И молилась за мать пока та жива. Когда же родительницы не станет, то Федосеева-Шукшина хочет, чтобы Мария приходила к ней на могилку, сообщает news.ru.

Напомним, что дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной уже много лет находятся в крайне натянутых отношениях. Марии очень не нравится, что Ольга ходит по ток-шоу и рассказывает, как она считает, небылицы об их семье.

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