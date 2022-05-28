«Сердце болит из-за вашего разлада»: Лидия Федосеева-Шукшина призвала дочерей помириться

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призвала своих дочерей от писателя Василия Шукшина Мария и Ольгу, как можно скорее помириться. Она заметила, что сейчас Ольга живет с ней и заботится о матери.
«Сердце болит из-за вашего разлада, вы же ведь родные сестры и доченьки мои любимые. Мне мечтается, чтобы все обиды, недоразумения и непонимания между вами прошли. Я об этом молюсь каждый день».
По словам Федосеевой-Шукшиной, она мечтает, чтобы Мария вспоминала ее добрым словом. И молилась за мать пока та жива. Когда же родительницы не станет, то Федосеева-Шукшина хочет, чтобы Мария приходила к ней на могилку, сообщает news.ru.
Напомним, что дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной уже много лет находятся в крайне натянутых отношениях. Марии очень не нравится, что Ольга ходит по ток-шоу и рассказывает, как она считает, небылицы об их семье.
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