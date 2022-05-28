«У них все равно двойные гражданства»: Вика Цыганова выступила с идеей лишишь Аллу Пугачеву российского паспорта

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным уже три месяца живут в Израиле. Когда она покинула страну, то объяснилась: мол, каникулы, лечение и отпуск – это не эмиграция. Однако, не всем понравилось, что Примадонна уехала из России.

Певица Вика Цыганова припомнила легенде эстрады многое, а также предложила лишить ее гражданства, поддержав соответствующую инициативу Госдумы.

«Алла Борисовна сказала: «Я уехала отдыхать». До свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства», — цитирует звезду «Царьград».

Отреагирует ли Пугачева на очередной выпад, неизвестно. Не так давно женщина, которая поет, обещала вернуться в Россию к сентябрю, когда дети пойдут в школу. Сейчас они учатся дистанционно.

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