«Вряд ли это музыка»: Плетнева назвала Моргенштерна* человеком, зарабатывающим деньги

Певица Анна Плетнева назвала имена самых интересных, на ее взгляд, сегодня молодых исполнителей. По ее словам, среди них следует выделить такие имена, как Моргенштерн*, Фараон, Монеточка, Oxxxymiron и Хаски.

«Но это совершенно разные артисты. Фараон – философ сегодняшних дней, Монеточка – панк-девочка, что мне очень близко, Моргенштерн* – человек, который зарабатывает деньги и очень успешно, но вряд ли это музыка». Анна Плетнева

По словам Анны Плетневой, Oxxxymiron и Хаски – это поэты сегодняшний дней. Она считает, что эти люди достаточно жестко высказывают свою позицию. Лично ей это нравится, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Анна Плетнева — российская певица. Бывшая солистка поп-группы «Лицей» и коллектива «Кофе с дождем», солистка группы «Винтаж».

* — признан в РФ иноагентом.

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