«Если вам во мне что-то не нравится»: Макеева поставила на место всех хейтеров

Недавно Анастасия Макеева вместе с семьей побывала на светской премьере. Актриса вывела в свет мужа Романа Малькова, а также пасынка Андрея с его возлюбленной Ульяной.

Не так давно звезда театра отметила первую годовщину семейной жизни с бизнесменом, с которым познакомилась на собственной даче летом 2020 года. С тех пор влюбленные не расстаются, а в адрес Анастасии периодически периодически льется грязь – некоторые пользователи Сети до сих пор считают, что актриса «увела» Романа Малькова из семьи. Ответ им Макеева оставила в своей соцсети, записав видеообращение.

«Если вам во мне что-то не нравится, постарайтесь пережить этот шок самостоятельно, не нужно ставить меня в известность», — заявила Макеева.

Напомним, для Анастасии Макеевой этот брак стал четвертым, а для Романа Малькова — вторым. Д встречи с актрисой предприниматель жил в Словении, где у него были жена и четверо детей. Недавно Светлана Малькова с тремя детьми перебралась в США.

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