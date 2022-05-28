Красотка на винограднике: Юлия Ефимова засветила красивое декольте на прогулке по полю

Юлия Ефимова давно обосновалась в США. И показывает поклонникам свою беззаботную жизнь, в которой отсутствуют тренировки и соревнования. На этот раз она отправилась на винодельню в Калифорнии вместе с подругой и прогулялась по виноградным полям с бокалом вина.

Пловчиха запечатлела свою прогулку для соцсетей, позируя в платье с откровенным декольте, которое засветила на камеру. Красотке понравилось позировать в лучах заката, и она с удовольствием сделала несколько дублей.

Ранее мы рассказывали, как Ефимова занялась откровенными танцами. Она показала кадры с репетиции, на которых горячо отжигает на полу.

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