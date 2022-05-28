«Дешевле купить дом на берегу моря, чем в Подмосковье»: Будина объяснила, почему уезжала в Испанию

По словам актрисы, в Европе у нее было много свободного времени.

Актриса Ольга Будина в программе «Доброе детство» объяснила, почему уезжала жить на несколько лет в Испанию вместе со своим сыном Наумом.

«В какой-то момент я решила уехать из России. Мы переехали с сыном в Испанию. На тот момент было дешевле купить дом на берегу моря в Испании, чем дачу в Подмосковье». Ольга Будина

По словам Ольги Будиной, в Европе у нее было много свободного времени. «Я целиком погрузилась в изучение исторического процесса. У моего ребенка начался переходный возраст. Я понимала, что конфликт отцов и детей возник не на пустом месте. Он в разнице мировоззрений. Я думала, как мне достучаться до молодежи. В 2018 году я сделала ряд лекций и видеопрезентаций, чтобы было всем понятно. Мне важно было объяснить, что было в моем детстве и что стало сейчас», — заявила Ольга Будина.

Напомним, что Ольга Будина несколько лет прожила в Испании. В Россию она приняла решение вернуться в 2019 году.

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