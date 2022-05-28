Без стеснения: невестка Орбакайте в туалете распахнула жакет и показала, что под ним прячет

Красотка-жена Никиты Преснякова часто делится своими снимками в Сети.

25-летняя жена Никиты Преснякова Алена Краснова поделилась снимком из туалета. Красавица-невестка Орбакайте без стеснения позировала с распахнутым жакетом. Под ним она прячет миниатюрный топ-бра, которые по-прежнему в моде этим летом.

Краснова обожает наряжаться, она следит за трендами и выбирает самые горячие новинки сезона. С удовольствием модница хвастается обновками и аутфитами перед подписчиками.

Ранее мы рассказывали, что Краснова побывала с мужем на шоу «Детектор». Девушка призналась тогда, что очень злопамятная.

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