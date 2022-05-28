Направится в Европу: где Галкин планирует провести лето

Буквально через несколько дней в Израиле пройдет серия концертов Максима Галкина. Шоумен отправится в тур по земле обетованной в начале лета.

Накануне он сообщил, что осень встретит в Австралии. Два концерта шоумена пройдут в Сиднее и Мельбурне 2 и 4 сентября. Но о поездке в Европу пока умолчал.

В календаре шоумена значится еще небольшой европейский тур. 22 августа он выступит в Варшаве, 24-го — в Лондоне, а 26-го – в Дублине.

Судя по всему, к 1 сентябрю, когда Алла Борисовна планирует отвести детей в школу, юморист может появиться в России.

Напомним, в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в начале марта. В Кесарии они живут на вилле стоимостью 6 млн долларов, которая принадлежит брату юмориста Дмитрию Галкину.

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