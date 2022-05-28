Новости шоу-бизнеса: Пугачева вернется в Россию без Галкина, Костенко заговорила о разводе с мужем-абьюзером, Соседов рассказал о новой Примадонне эстрады

Кто станет новой Примадонной, почему Анастасия Костенко заговорила о разводе, что ответил Юрию Шевчуку рокер Валерий Кипелов про Родину — эти и другие новости стали главными на сайте Teleprogramma.pro 27 мая. Подробнее — в нашем дайджесте важных событий.

Шахназаров разоблачил Макаревича

Оскандалившийся Макаревич начал обвинять нападающих на него земляков в корысти. Мол, травля идет поступательная и систематическая, а значит она оплачена. Писатель Михаил Шахназаров, следуя логике музыканта, припомнил ему, что тот оскорбляет россиян годами. Значит, ему тоже за это платят.

Критик Соседов рассказал про новую Примадонну

Покинувшая страну Алла Пугачева освободила место примадонны эстрады. Музыкальный Сергей Соседов порассуждал на тему, кто мог бы занять это место. И подчеркнул, что Примадонна – это прозвище.

«Прозвища не передаются по наследству, как, впрочем, и звания, они не переходят из рук в руки», — заметил критик, и признал, что второй Примадонны уже не будет.

Пугачева вернется в Россию без Галкина?

Стало известно, что Максим Галкин в сентябре отправится на гастроли в Австралию. Только вот Алла Пугачева обещала, что к началу учебного года она возвратится в Россию – дети пойдут уже в третий класс. Это значит, что муж и жена разъедутся по разным странам.

Кипелов ответил Шевчуку, что для него Родина

После того, как Юрий Шевчук признался, что для него Родина – это «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку», музыкант Валерий Кипелов на одном из своих концертов ответил Шевчуку про свое понимание Родины.

«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!» — произнес экс-лидер «Арии».

Костенко заговорила о разводе с мужем-абьюзером

Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову троих детей. Но не так давно она забрала их и уехала к маме в Ростовскую область. Что произошло в семье, неизвестно. Поклонники насторожились особенно сильно после ее слов о разводе. По ее словам, ни в коем случае нельзя терпеть насилие мужа-тирана. Она призвала всех женщин представить, что будет, если оставаться долгое время в разрушительных отношениях.

Симоньян о переименовании «Макдональдса»

Уход многих брендов из России, в том числе «Макдональдса», обсуждается очень активно по сей день. Стало известно, что 12 июня сеть популярного фастфуда вновь откроется, но уже под другим названием. Правда, под каким названием, пока неизвестно. На это отреагировала журналистка Маргарита Симоньян.

«Я желаю моей великой стране, чтобы выбор названия для «Макдоналдса» был ее самой большой проблемой», — написала она в соцсетях.

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