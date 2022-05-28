Фигуристка на Мальдивах: Елизавета Туктамышева в бикини-конструкторе восхитила формами

Спортсменка уже неделю в отпуске.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева продолжает восхищать поклонников своей фигурой в бикини. Спортсменка поделилась фотографией в бикини возле пальмы.

больше по теме Эти ноги выиграли Олимпиаду: гимнастка Севастьянова в бикини блеснула красотой на пляже Спортсменка показала свою главную гордость.

Звезда льда подметила, что фото пальмы было уже в ее профиле, а вот снимка с пальмой еще нет. И поспешила исправить этот недочет, устроив возле тропического дерева фотосессию.

Под листьями пальмы Туктамышева позировала в бикини-конструкторе, верх которого выбрала цвета «взбесившаяся Барби» на салатовых бретельках, а низ – черные стринги.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!