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Фигуристка на Мальдивах: Елизавета Туктамышева в бикини-конструкторе восхитила формами

Спортсменка уже неделю в отпуске.

Фигуристка на Мальдивах: Елизавета Туктамышева в бикини-конструкторе восхитила формами
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева продолжает восхищать поклонников своей фигурой в бикини. Спортсменка поделилась фотографией в бикини возле пальмы.

Звезда льда подметила, что фото пальмы было уже в ее профиле, а вот снимка с пальмой еще нет. И поспешила исправить этот недочет, устроив возле тропического дерева фотосессию.

Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети

Под листьями пальмы Туктамышева позировала в бикини-конструкторе, верх которого выбрала цвета «взбесившаяся Барби» на салатовых бретельках, а низ – черные стринги.

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