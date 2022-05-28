«Если из-за этого распалась семья»: Бородина объяснила, когда не позволит общение дочери с новой пассией бывшего

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос об общении ее дочери с новой избранницей бывшего мужа. С Курбаном Омаровым они перестали быть мужем и женой в прошлом году, но страсти о разводе до сих пор не утихают. У них осталась совместная дочь Теона, которая часто видится с отцом. Однако, Бородина имеет свой взгляд на это общение.

Ксению подписчики спросили, как она отреагирует на знакомство дочки с новой пассией ее бывшего. На этот счет у нее уже готова тактика.

«Если ты завел любовницу и из-за этого распалась семья, где жил этот ребенок, то хер тебе, а не знакомства! Почему мой ребенок должен общаться с прошмандовками? Зачем моему ребенку эти знакомства? Один приезжаешь и общаешься! А если это будет жена и она не имеет отношение к распаду семьи, то я никогда не против», — объяснила Бородина.

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