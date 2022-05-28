«Безобразие, просто стыдобище»: Пригожин поддержал идею Шукшиной о закрытии ток-шоу

Продюсер считает, что некоторый контент на российском телевидении не вписывается в нормы человека.

На днях актриса и телеведущая Мария Шукшина выступила с заявлением о том, что на российском телевидении давно пора закрыть некоторые ток-шоу, где обсуждают жизнь звезд. Вместо это, по мнению звезды, нужно показывать больше патриотических передач.

С ней согласен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Вот эти все порождения «Дом-2», ублюдническое – развратило молодежь. Грязное белье в эфире телеканалов, конечно, кошмар. Безобразие. Это дает рейтинги, дает цифры, гавканье на телеканалах. Сидят в ток-шоу, кости перемывают, просто стыдобище», — рассказал продюсер в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Также Пригожин заявил, что крайне недоволен сегодняшним телевизионным контентом. По его мнению, это печальная картина, которая не вписывается в нормы человека.

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