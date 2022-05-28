«Могут в Израиле ходить в школу»: Цыганова посоветовала Пугачевой не возвращаться в Россию из-за детей

На днях Алла Пугачева, которая в начале марта перебралась в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри, заявила, что к началу учебного года обязательно вернется в Россию.

Певица Вика Цыганова посоветовала Примадонне не возвращаться в Россию под этим предлогом.

«Им уже стыдно быть русскими. Зачем они должны возвращаться сюда? Дети Аллы Борисовны могут ходить в Израиле в школу, быть патриотами там. Потом пойти в армию, служить государству израильскому. Почему нет?» — заявила Цыганова в ток-шоу «Место встречи» на НТВ.

Напомним, накануне стало известно, что Максим Галкин в начале сентября отправится в тур по Австралии. 2 и 4-го числа у него запланированы выступления в Сиднее и Мельбурне.

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