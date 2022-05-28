Эти ноги выиграли Олимпиаду: гимнастка Севастьянова в бикини блеснула красотой на пляже

Каролина Севастьянова прославилась на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Она выиграла «золото» на Играх в командном многоборье, а также завоевала звание самой красивой спортсменки соревнований.

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Теперь Севастьянова гимнастикой не занимается, но по-прежнему может похвастаться безупречной растяжкой и гибкостью. Сейчас она отдыхает на курорте в Монако и радует подписчиков кардами с пляжа.

Новый снимок не заставил себя долго ждать. На фото Севастьянова показала свою главную гордость – бесконечно длинные ноги, которые блистали на Олимпиаде. Гимнастка уже заметно загорела и не может сама на себя налюбоваться.

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