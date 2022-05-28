«Выставляли как цирковую обезьянку для европейской публики»: психолог объяснил, почему Хаматова мечтает вернуться в Россию

Уже три месяца актриса Чулпан Хаматова живет в Латвии, куда эмигрировала с детьми из России на фоне кампании по защите Донбасса. Звезда за это время отметилась громкой критикой России, а также открестилась от высокого звания народной артистки РФ.

Но недавно советский актер Ивар Калныньш поведал, что россиянка явно мечтает вернуться в Россию, поскольку пелена с глаз спала, эмоции улеглись и осталась одна задача – выживать на небольшую зарплату, которую ей платят в рижском театре. К тому же, чтобы быть на слуху, от Хаматовой теперь местные русофобы требуют постоянных заявлений против России.

Психолог Сергей Ланг объяснил, почему Хаматова захотела обратно в Россию. Ведь здесь она была едва ли не великой актрисой, состоялась и на сцене, и в кино, имела внушительные гонорары и любовь публики. А на чужбине – свои герои, и до россиянки им нет никакого дела. Эксперт также подчеркнул, что все свои громкие заявления актриса делала под эмоциями.

«Ее использовали как девочку для битья на всех ток-шоу. Выставляли как цирковую обезьянку для оголтелой европейской публики, еще и обвиняли в том, что она недостаточно часто извиняется, а теперь, когда она перестала быть интересной, ее просто выкинули на свалку истории.

Поэтому сейчас у нее произошла переоценка ценностей, тот самый дивный мир рухнул, она переживает о том, что потеряла то, что позволяло ей всю жизнь жить безбедно.

Чулпан сейчас испытывает очень серьезные психоэмоциональные проблемы, преобладает страх потери и страх за свое будущее», — рассказал психолог «Экспресс-газете».

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