«Красота»: Михалкова показала сокровенное, забыв про пуш-ап

Карьеру на телевидении актриса Юлия Михалкова построила в шоу «Уральские пельмени». А все начиналось с КВН. Сегодня 38-летняя красотка не только популярный блогер, но и бизнесмен – брюнетка владеет собственной школой ораторского мастерства.

Благодаря эффектной внешности Михалкова не раз украшала страницы мужских журналов, а эффектные кадры периодически появляются в ее соцсетях. На этот раз Юлия показала себя в домашней обстановке. Уютный спортивный костюм оверсайз она дополнила топом из тонкой ткани, который подчеркнул все прелести ее форм.

«Вау, красота! Как всегда, великолепна! Вы очаровательны», — пишут пользователи Сети на странице звезды.

Напомним, «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула в 2019 году со скандалом. Актриса требовала увеличить ей гонорары за выступления.

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