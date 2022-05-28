Похудела и помолодела: вернувшаяся в Россию Лариса Гузеева предстала без макияжа

Многие звезды после начала украинской кампании поспешили уехать из России. Так сделала и Лариса Гузеева, правда, в отличие от большинства коллег решила покинуть страну инкогнито. Если бы не поклонники в Болгарии, где обосновалась артистка, то никто бы и не узнал, где находится знаменитость.

На днях Гузеева все же вернулась в Россию. И о возвращении своем поспешила сообщить в Сети. Она предстала на снимке после отпуска в пижаме и без макияжа, удивив стройностью и свежим внешним видом подписчиков, которые считают, что перерыв в работе пошел ей на пользу.

«Мои дорогие подписчики, огромное вам спасибо за любовь, внимание и участие! Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Я дома», — сообщила звезда.

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