«Не сворачивать с пути»: в Госдуме одобрили идею Шукшиной о закрытии некоторых ток-шоу

На днях актриса и телеведущая Мария Шукшина призвала закрыть телевизионные ток-шоу, где обсуждается личная жизнь звезд, создав соответствующую петицию.

Депутат Госдумы, актер Николай Бурляев одобряет гражданскую позицию Марии Шукшиной.

«Думаю, ее честные прямые речи импонируют не только мне, но и значительной части российского общества: и нашего кинематографического сообщества, и населения нашей великой страны. Я искренне желаю Марии не сворачивать с выбранного ею пути, идти и дальше по жизни с высоко поднятой головой, — сказал Николай Бурляев NEWS.ru.

Добавим, также Бурляев допустил, что «со временем ее голос будет звучать все громче и с политической трибуны».

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