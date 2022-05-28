«Демонстрирует стройные ноги»: Александр Васильев оценил «оптическое» платье Клавы Коки

На прошедшей премии «Жара» многие знаменитости блистали в запоминающихся нарядах. Одно «голое» платье Ольги Бузовой чего стоит – его обсуждают до сих пор.

Другая звезда вечере, певица Клава Кока поддержала черно-белый дресс-код миниатюрным платьем фасона бандо. Стилист Александр Васильев оценил аутфит исполнительницы.

«Наряд в стилистике 90-х годов, в подобных мини-платьях любили выступать звезды той эпохи. Платье простенькое, хоть и с оптическим рисунком. На мой взгляд, оно не является произведением искусства, но зато демонстрирует стройные ноги певицы», — отметил эксперт по стилю в своей авторской колонке на сайте «7 дней».

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