Стал свахой: сын Алибасова рассказал, как отец повстречал свою седьмую жену

Накануне актер Стас Садальский рассказал, что 74-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз. Его избранницей якобы стала сиделка Елена. Продюсера принялись поздравлять, позвонила даже бывшая, актриса Лидия Федосеева, которая поздравила новобрачных.

А вот сын Бари Каримовича, Бари Алибасов-младший, судя по всему, не против седьмого брака отца. Хоть и пожаловался, что ему обидно, потому что на свадьбу, мол, не позвали.

Сын Алибасова рассказал, что считает себя свахой – именно он познакомил отца с Еленой. Она – нянечка из Донецка, перебравшаяся относительно недавно в Москву и выходившая 74-летнего продюсера.

«Лена его выходила, и Лену я очень люблю, чуть ли ни как свою вторую маму, потому что она классная», — рассказал «Пятому каналу» о «мачехе» Алибасов-младший.

Позже новость опровергла сама помощница Алибасова. Елена призналась, что все они долго смеялись по этому поводу, а слухи распускают завистливые люди.

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