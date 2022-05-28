«Бизнес — это не бесплатно»: Бородина – о своей платной дружбе с оскандалившейся Блиновской

Ксения Бородина в своем микроблоге рассказала про дружбу с Еленой Блиновской, известной своими марафонами исполнения желаний и скандальным интервью с Ксенией Собчак. В прошлом году инфобизнес-леди грандиозно отметила день рождения на Алтае, и Ксения Бородина была в числе гостей.

А недавно на очередной семинар Блиновской Бородина спешила на метро. Ее бывший бойфренд Михаил Терехин уверяет, что дружит его экс-возлюбленная не бесплатно – якобы, марафонщица платит теледиве деньги. Об этом и порассуждала Ксения во время общения с подписчиками.

«Люди активно пишут, что Лена мне платит за дружбу, а я все думаю, а такое возможно?! Я похожа на человека, который будет брать деньги за дружбу? Мы с Леной хорошо общаемся, я рада ее поддержать. Я это уже объясняла сто раз. Но пойти поддержать человека, с которым общаешься, почему бы и нет?! Если будет бизнес-момент между нами, то он конечно не будет бесплатным. Бизнес — это не бесплатно», — написала звезда.

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