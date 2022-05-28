Дело было на пляже: Каролина Севастьянова взорвала Сеть снимком в леопардовом бикини

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова по окончании своего пребывания на шоу «Звезды в Африке» улетела в Монако. Здесь она обосновалась на вилле с бойфрендом и ежедневно загорает возле бассейна. Кадры с отдыха красавица не скупится показывать в своих соцсетях.

На новом снимке Севастьянова позировала на пляже Монте-Карло в леопардовом мини-бикини с лифом бандо. По-модному спортсменка надела стринги с длинными завязками, натянув из на самую талию. «Кажется, я уже загорела», — подписала снимок красавица. При этом, красавица изящно расставила ноги, засветив из нереальную длину.

Подписчики от увиденного взбудоражились и принялись комментировать увиденное: «Самая прекрасная Каролина», «Секси!», «Красавица!», «Аж голова закружилась», «Восхитительная!».

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