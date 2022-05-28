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Десятки гостей, опасные конкурсы и дорогие подарки: вернувшийся в Россию Овечкин с женой пышно отметил двухлетие сына

Хоккеист недавно возвратился в страну из США.

Десятки гостей, опасные конкурсы и дорогие подарки: вернувшийся в Россию Овечкин с женой пышно отметил двухлетие сына
Александр Овечкин. Фото: Global Look Press

Легенда мирового хоккея Александр Овечкин вернулся в Россию. Здесь его давно ждали жена с детьми. И накануне семейство пышно отмечало второй день рождения младшего сына Ильи.

Сын Овечкина Илья. Фото: соцсети

Жена хоккеиста подробно показала, каким был праздничный вечер. Впору говорить, что праздник получился очень пышным и богатым на встречи, угощения, развлечения и веселые эмоции. А малыша задарили дорогими подарками.

День рождения младшего сына Овечкина. Фото: соцсети

Для виновника торжества выступали Синий Трактор и Карамелька, а взрослых развлекали шампанским, разнообразными закусками и опасными конкурсами – Овечкин, например, бесстрашно запустил руку в коробку с крокодилом. А заключением вечера стала бумажная дискотека.

Овечкин с крокодилом. Фото: соцсети

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